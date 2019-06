di Diego Scarpitti

«Da padre non posso che essere orgoglioso di un ragazzo come Alessandro, che si sta conquistando con le sue forze il palcoscenico internazionale». Scatta oggi il World Rugby Under 20 Championship in Argentina e Lorenzo Fusco tiferà naturalmente per suo figlio, mediano di mischia, che indosserà la maglia azzurra numero 9. Esordio per la Giovane Italia di Fabio Roselli contro l’Australia (ore 15.30) al Club de Rugby Ateneo Immaculada di Santa Fe, gara valida per il primo turno della Pool B. «Il lavoro paga sempre e Alessandro è un giocatore che lavora tanto e merita di portare in alto la Nazionale», ammette orgoglioso il tecnico dell’Amatori Napoli.



«Sono molto contento della convocazione e di scendere in campo, per dimostrare il mio valore e apportare il mio contributo. Sono davvero emozionato», spiega l’azzurrino classe’99, attualmente in forza all’Accademia FIR Ivan Francescato. Dopo il Sei Nazioni di categoria, Fusco junior (nella foto di Manuel Schembri) proverà a ripetersi e a realizzare una formidabile meta come a Bari, contro gli scozzesi. «Non è stata un’annata molto fortunata, visti gli infortuni. Sono riuscito, però, a centrare l’obiettivo: giocare il Mondiale», notevole ambizione per il talentuoso enfant prodige della palla ovale all’ombra del Vesuvio.



Sabato 8 giugno la sfida all’Inghilterra (ore 20.30) e mercoledì 12 il big match contro l’Irlanda (ore 15.30). Semifinali e finali in calendario lunedì 17 e sabato 22 giugno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA