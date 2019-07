Nuoto in acque libere, Acerenza bravo ma ancora un po' acerbo

di Piero Mei

Le acque libere, che in realtà sono prigioniere delle infrastrutture del porto in quel di Yeosu, Corea del Sud, hanno tenuto a battesimo le gare mondiali del nuoto di fondo. Erano acque tiepide, tra i 23 e i 24 gradi la percezione degli “immersi”, scure ma non limacciose, il colore derivando dalla sabbia nera. La proposta odierna era di 5 chilometri per maschi: tre giri da 1,666 (il numero del diavolo il decimale). Ha vinto un ungherese, Kristof Rasovsky; il sogno di Domenico Acerenza si è fermato al quinto osto, quello di Marcello Guido al diciottesimo.



GREG SUL PONTILE

Paltrinieri era sul pontile a tifare da subito per Mimmo Acerenza ed anche a vedere l’effetto che fa il Mar Giallo dove il 16 toccherà a lui cercare la carta olimpica per Tokyo (ed a Mario Sanzullo, nella 10 chilometri).

Sostiene subito Mimmo, quando scende dalla passerella con il numero 22: i concorrenti alla fine erano 61. Figurarsi le botte sopra, sotto e a pelo d’acqua. Acerenza alza il pollice. Poi s’avvia allo schieramento di partenza, tutti in fila di fronte al mare.



SUBITO L’UNGHERESE

Kristof Rasovsky, campione europeo in carica, una presenza olimpica ma in vasca (a Rio, nei 1500 di Paltrinieri, 35° tempo il suo nel ranking delle batterie), mette subito le cose in chiaro. Prende la testa, la lascerà per breve tratto verso i 4 chilometri e la riprenderà fino alla fine.

Mimmo, alla sua terza esperienza in acque libere e prima di questo livello, si mette in quota: “Stavo avanti per evitare botte; quando strappavano, stavo appresso a loro; mi sentivo bene e mi ci senti; magari mi rifarò con la staffetta”. Gli manca il podio: “Era alla mia portata”.



“QUARTO?”

Appena fuor d’acqua, Acerenza fa il gesto del numero 4 con la mano e chiede a Paltrinieri “sono quarto?”; Greg, che è ottimista, gli dice: “C’è il fotofinish, vediamo”. Vedono i giudici e Mimmo è quinto. 53:22.21 il tempo dell’ungherese, 53:32.2 quello dell’argento, il francese Fontaine. “Niente tattiche, solo andare”, commenta l’ungherese. Ed è andato. L’azzurro forse, è il “rimprovero” del suo tecnico Morini, ma tanto per insegnamento, ha osato poco. Mimmo ha una giustificazione: “Quel russo di m… lo ucciderei; ha gareggiato solo su di me”. Naturalmente epiteti e minacce sono di prammatica ad adrenalina corrente e gara appena finita e discorso colloquiale. Il terzo è il canadese Heidlin, il quarto il ceco Kozubek. Il tocco finale di questi ed Acerenza quasi in simultanea. Un quinto posto così può sembrarti amarognolo (quarto è peggio…) ma ragionandoci su sia Mimmo che il clan degli italiani pensano che si tratti di un ottimo debutto.



ORA LE RAGAZZE

Domani, stesso porto stesso mare, in acqua le ragazze della 10 chilometri, in palio titolo mondiale e qualificazione olimpica. Rachele Bruni e Arianna Bridi per l’Italia.

