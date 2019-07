Scoppia in lacrime Simona Quadarella. Lacrime di gioia per l'impresa che ha appena realizzato: la romana si mette al collo uno splendido oro nei 1500, dominando la finale dei mondiali di Gwangju orfana della Ledecky. Una gara da incorniciare per l'azzurra che chiude con un super crono: 15:40.89, un tempo che frantuma il record italiano di Alessia Filippi ed è anche la quarta prestazione mai nuotato al mondo.



Ci mette un paio di vasche la Quadarella per prendere la testa della gara. Poi mette la freccia sulla cinese Wang e non si gira più. Prova a tenerle testa solo la tedesca Kohler che però non riesce mai ad avvicinare la romana. Che a fine gara, con la voce rotta dal pianto, si lascia andare: «Sapevo di vincere dall'inizio, non so perché ma mi sentivo bene. E' assurdo, non ci credo. Lo so che non c'era lei (Ledecky ndr), ma sapevo che avrei vinto. Sarò stata fortunata, ma la fortuna va da chi si impegna, io comunque ero la seconda».-----------------------------------------------------------------------------------La diretta della gara (a cura della redazione)Splendida Simona Quadarella! La romana fa gara solitaria e si mette al collo la medaglia d'oro ai Mondiali di Gwangju nei 1500, frantumando il record italiano di Alessia Filippi.Ai 1300 Simona rallenta ma le avversarie da dietro non spingonoAi 1200 metri la Quadarella continua a volare in testa, gara solitaria.Ai 1000 la romana è sempre davanti a tutti ma non guadagna più sulla tedesca. Simona viaggia sui tempi del record italiano di Alessia FilippiA metà gara Simona ha quasi 5 secondi di margine sulla KohlerAi 600 la Quadarella sta facendo il vuoto. La tedesca Kohler è a 3.48Ai 400 metri la Quadarella è sensibilmente avanti a tutte, il gruppo non spinge. La tedesca Kohler è a +2.03Ai 200 Simona è già avanti a tutte con margine sulla cinese Wang, secondaSimona Quadarella passa con il secondo tempo ai primi 100Partite! Simona in corsia 4Simona Quadarella va all'assalto dell'oro mondiale nei 1500 metri. La romana, entrata nella finale iridata di Gwangju, Sudcorea, con il miglior tempo, si ritrova a essere la donna da battere dopo l'annuncio choc arrivato nella notte italiana del ritiro della fuoriclasse americana , a quanto pare alle prese con un dolore alla schiena.Quadarella si era messa in luce ai mondiali di Budapest, due anni fa, centrando il bronzo nella stessa distanza, nella gara vinta proprio dalla statunitense.

