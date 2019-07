Il Settebello di Sandro Campagna vola in semifinale dei mondiali di Gwangju. Gli azzurri della pallanuoto hanno sconfitto per 7-6 la Grecia dopo una partita sul filo dell'equilibrio e decisa da una rete di Francesco Di Fulvio nell'ultimo quarto di gioco.



In semifinale, dopodomani, gli azzurri se la vedranno contro l'Ungheria che ha battuto 10-9 l'Australia al termine di un match segnato dalle polemiche per un rigore non assegnato alla squadra oceanica a 7” dalla fine della partita.

