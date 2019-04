di Diego Scarpitti

Si trasferisce da Foggia a Torun, città dell’astronomo Niccolò Copernico, la scherma italiana. Pronti a calcare le pedane polacche gli atleti napoletani e campani under 17 e 20 ai Campionati del Mondo cadetti e giovani in programma da sabato 6 a domenica 14 aprile. Ben cinque saranno i titolari, quattro, invece, le riserve, chiamate a subentrare in caso di necessità. Folta la pattuglia della sciabola. Non mancherà l’oro di Napoli Giorgio Marciano della Champ, già protagonista in Puglia con il suo compagno di società Marco Abate. Da Battipaglia il classe 2001 Michele Gallo, carabiniere del Club Scherma Salerno, argento nell’ultima rassegna internazionale (nelle foto di Bizzi team).



Convocate le tesserate della Champ Napoli Gaia Pia Carella e Claudia Rotili. Disponibile e arruolabile la figlia d’arte Chiara Pagano Fusco del Club Scherma Napoli. Nella spada maschile convocato Marco Balzano, carabiniere del Club Scherma San Nicola, che gareggerà nella prova individuale. In panchina la spadista Sara Kowalczyk della Giannone Caserta e la fiorettista Claudia Memoli del Club Scherma Salerno. Napoletani anche il commissario tecnico dell’Italspada Sandro Cuomo e i maestri Carmine Carpenito e Luigi Tarantino che seguiranno, rispettivamente, spadisti e sciabolatori.



