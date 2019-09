di Diego Scarpitti

La mossa giusta. Tre mesi fa l’infortunio alla caviglia sinistra. Varsavia amara e lenta ripresa agonistica a fine agosto. Lesione del legamento agli Europei a squadre in Polonia e graduale risalita, senza mai mollare né indietreggiare. Alla prima occasione utile, ovvero il campionato del mondo under 18 ad Almaty, Assunta Scutto si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella categoria 48 kg. La bellezza della fatica e l’ottimismo dell’impresa condensati in Kazakistan. Macina successi la scugnizza 17enne della Star Judo Club, che ha saputo stupire ancora una volta in un 2019 già ricco di soddisfazioni. Impassibile dopo il wazari della canadese Emilija Ema Tesanovic, tanto da costruire con lucidità la vittoria, ottenuta per immobilizzazione. Impari, ai quarti, il confronto con la giapponese Hikarii Yoshioka, destinata a salire sul gradino più alto del podio. A tinte azzurre, invece, il recupero con l’uzbeka Elizza Bakhodirova e la finale con la turca Buketnur Karabulut.



«Sono soddisfatta della medaglia e sinceramente non avevo aspettative per la gara. Avevo solamente tanta voglia di vincere e volevo riprendere il mio ritmo dopo l’infortunio. E’ stato difficile mentalmente ritornare sul tatami, perché sapevo di non essere al 100%», ammette Scutto, che sorride, spalancando le braccia. Il bronzo ripaga la judoka napoletana degli sforzi compiuti e dell’impegno profuso. «Vorrei ringraziare e dedicare il terzo posto ad Antonio Ciano, l’unico che mi è stato vicino in questo difficile periodo, aiutandomi a recuperare. Ringrazio Dio, perché mi ha dato la forza per riprendermi, così come il mio fidanzato Kevyn che sempre mi segue e mi incoraggia, il maestro Gianni Maddaloni, il tecnico Sandro Piccirillo e la Nazionale italiana che mi dà la possibilità di trionfare». Prossimo impegno il Mondiale junior a Marrakech, in Marocco, con altre motivazioni e uno stato di forma decisamente potenziato.

