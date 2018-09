L'Italvolley tira un sospiro di sollievo. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini - che dopo la chiusura della seconda fase attendevano di scoprire i nomi dei propri avversari nel girone della Final Six - sono stati sorteggiati all'NH Hotel del Lingotto di Torino, città che ospiterà la fase finale della rassegna mondiale al PalaAlpitour a partire da mercoledì, nella Pool J con Polonia e Serbia. Evitati dunque gli Stati Uniti, unica squadra ancora imbattuta del mondiale, e la Russia, che ci ha già battuto nel girone: per loro una Pool I di ferro dove ci sarà anche il Brasile campione olimpico.



Il calendario della Final Six

26/9 - ore 17: Brasile-Russia, ore 21.15: Italia-Serbia

27/9 - ore 17: Usa-Russia, ore 20.30: Serbia-Polonia

28/9 - ore 17: Brasile-Usa, ore 21.15: Italia-Polonia



