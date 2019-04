di Ugo Trani

Fabio Fognini conquista Montecarlo. Il tricolore, dopo 51 anni, torna a sventolare sul Principato. Commosso l'azzurro, 31 anni, durante la premiazione e ascoltando l'Inno di Mameli. L'ultimo azzurro a vincere il torneo, nel 1968, Nicola Pietrangeli, capace di aggiudicarsi il torneo addirittura 3 volte (le altre 2 nel 1961 e nel 1967). L'ultimo italiano ad arrivare in finale a Montecarlo, invece, è stato Corrado Barazzutti che è attualmente il coach proprio di Fognini e si arrese solo solo alllo svedese Bjorn Borg. Fabio Fognini, dopo aver eliminato in semifinale Rafa Nadal, ha battuto sempre in 2 set il serbo Dusan Lajovic, 6-3 6-4, nella finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. Nel secondo set, strappato il servizio al rivale e in vantaggio, Fognini ha chiesto chiede l'intervento del fisioterapista per problemi alla coscia e alla caviglia. Alla ripresa, Fabio si è subito portato sul 4-2. E poi ha chiuso il matc sul 6-4. Da domani, dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 (è anche il primo azzurro a riuscirci), sarà 12° nella classifica Atp, migliore posizione mai raggiunta dal tennista italiano. A Montecarlo, oltre a Fognini e a Pietrangeli, hanno vinto anche altri 2 italiani: Giovanni Balbi di Robecco nel 1922 e Giovanni Palmieri nel 1935.



