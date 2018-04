di Redazione Sport

Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo si tratta dell'undicesimo successo sulla terra rossa del Principato - dove ha disputato dodici finali -, una vittoria ottenuta senza troppi patemi dopo un'ora e 33' di gioco.

