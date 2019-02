Montepellier, Tsonga vince il derby con Herbert e conquista il titolo

Jo-Wilfried Tsonga vince il torneo Atp 250 di Montpellier (veloce indoor, montepremi 524.340 euro). Il francese, numero 210 del mondo e in tabellone con una wild-card ma ex numero 5, supera il connazionale Pierre-Hugues Herbert, numero 44 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 13 minuti. Per Tsonga si tratta del 17esimo titolo della carriera, mentre Herbert deve rimandare l'appuntamento con il primo successo.

