di Gianluca Agata

Domenica 9 giugno Monte di Procida diventerà capitale dell’aquabike. Il team Thoms Nicoll Fly Motor Show, insieme all’ASD Olimpia, radunerà nel mare di Acqua Morta, alle spalle del porto del comune flegreo, decine di atleti e appassionati per una gara che coinvolgerà piloti provenienti da tutta Italia, tra cui almeno quattro siciliani, tre romani e un lombardo e tra i quali spicca il nome di Roberto Mariani, campione del mondo di freestyle. Il programma prevede le prove a partire dalle ore 10, con le prime manche di gara alle 11. Diverse le classi in mare, dagli Esordienti alle classi professionistiche, dalla Spark alle esibizioni freestyle e con Flyboard. L’evento sarà preceduto, sabato 8, da un motoraduno che, con partenza da Monte di Procida, porterà tutti i piloti a conoscere le coste delle isole di Procida e Ischia.



“Con Sabato Pontecorvo abbiamo fatto una splendida esperienza al Mondiale di Olbia – spiega il pilota Salvatore Babo del team Thoms Nicoll Fly Motor Show -. Il nostro team era alla prima gara di questo livello e ci è servita per acquisire esperienza e mostrare a tanti giovani la bellezza di questa disciplina e le occasioni che può offrire. L’evento del prossimo fine settimana, che organizziamo insieme all’ASD Olimpia con l’appoggio del presidente della FIM Campania, Nino Schiano, servirà anche come veicolo promozionale per coinvolgere sempre più ragazzi e far crescere il numero di praticanti sul territorio. Il nostro è uno sport che unisce agonismo, passione per il mare e l’opportunità di visitare angoli bellissimi delle nostre coste”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA