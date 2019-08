Morto Bjorg Lambrecht, il ciclista 22enne è rimasto coinvolto in una caduta al giro di Polonia

di Francesca Monzone

Tragedia nel mondo del ciclismo. Il corridore belga Bjorg Lambrecht, è deceduto in seguito ad una caduta, mentre si disputava la terza tappa del Giro di Polonia. Lambrecht che correva per la Lotto-Soudal, a 73 chilometri dal traguardo sarebbe finito a terra battendo violentemente la testa. Il ventiduenne è stato subito soccorso e sul posto sono iniziate immediatamente le manovre di rianimazione. In un primo momento non era stato possibile il trasporto in elicottero verso l’ospedale, proprio a causa delle condizioni del giovane e si era deciso per il trasporto in ambulanza. Lambrecht è deceduto mente era in sala operatoria e i medici stavano tentando di ridurre l’emorragia causata dall’incidente.



Travolto e ucciso da un'auto-pirata nella notte: il cadavere di un giovane ciclista trovato in un fosso



Incidente tra moto e bici, muore ciclista sbalzato per una decina di metri







The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

La corsa non era ripresa dalle telecamere in quel momento e non ci sono immagini relative alla caduta del corridore belga e la tappa non è stata sospesa. A trovare il giovane sarebbe stata l’ammiraglia della Squadra, che avrebbe visto il ragazzo dentro un fossato vicino un muretto di cemento che costeggiava la strada.





I dirigenti e i corridori della Lotto-Soudal, non hanno ancora fatto dichiarazioni e si sono limitati a comunicare il decesso del giovane con un Twitter: “La più grande tragedia possibile. Riposa in pace Bjorg".Nel mondo del ciclismo, sono molte le dimostrazioni di dolore che si stanno diffondendo sui social network, in particolare da parte

di altri corridori.



Bjorg Lambrecht era considerato una promessa del ciclismo ed era atteso il suo debutto alla prossima Vuelta di Spagna, dove sarebbe partito tra i favoriti. I dirigenti e i corridori della, non hanno ancora fatto dichiarazioni e si sono limitati a comunicare il decesso del giovane con un Twitter: “La più grande tragedia possibile. Riposa in pace".Nel mondo del ciclismo, sono molte le dimostrazioni di dolore che si stanno diffondendo sui social network, in particolare da partedi altri corridori.era considerato una promessa del ciclismo ed era atteso il suo debutto alla prossima Vuelta di Spagna, dove sarebbe partito tra i favoriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA