Fabrizio Daghio, fratello di Christian, il thaiboxer originario di Modena e morto all'ospedale di Bangkok, dopo giorni di coma ha rilasciato una lunga intervista. «Puntava al terzo titolo di campione d'Asia di boxe ed stato anche campione intercontinentale della disciplina - ha detto al Resto del Carlino - è morto come voleva morire. Non ho rimpianti perché lui era fatto così, diceva di voler combattere fino a ottant'anni. Il ring era la sua vita ed è morto da campione».



Morto Christian Daghio, leggenda italiana della Thaiboxe: traumi fatali dopo un combattimento



Christian Daghio aveva scelto la boxe da pochi anni, dopo una vita trascorsa a praticare la Thai-boxe (Muay Thai) vincendo sette titoli, l'ultimo nel 2017. «Mio fratello aveva una compagna in Thailandia e una bambina di 5 anni che ancora non sa che il papà è morto - aggiunge Fabrizio - Voglio che si sappia che il suo Kombat Group resterà aperto, faremo di tutto per mantenere il resort in Thailandia perché era il suo sogno realizzato. Lo facciamo per la sua memoria, per la bambina e per i 40 lavoratori». Il funerale lunedì in Thailandia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA