Morto Kenneth To a 26 anni, colpito da un malore in Florida

Tragedia nel nuoto. È morto a 26 anni Kenneth To, nuotatore nato a Hong Kong e di passaporto australiano, specializzato nello stile libero e nei misti. La notizia è stata data dall'Istituto dello sport di Hong Kong, spiegando che la tragedia è avvenuta durante un training camp di tre mesi che il nuotatore stava frequentando all'Università della Florida. «Si è sentito male durante una sessione di allenamento, è stato portato in ospedale ma non ce l'ha fatta», spiega l'Istituto in un comunicato.



Doping, il Tna esaminerà il 2 aprile il ricorso di Magnini



Secondo i media asiatici, sarebbe stato colpito da un malore nello spogliatoio. Nel corso della sua carriera, To ha vinto quattro medaglie ai Mondiali: un argento nei 100 misti e due bronzi in staffetta in vasca corta a Istanbul nel 2012 e un argento, sempre in staffetta, alla rassegna iridata di Barcellona nel 2013. Nel suo palmares anche un oro e un argento ai Giochi del Commonwealth e altre 6 medaglie ai Giochi olimpici giovanili.





© RIPRODUZIONE RISERVATA