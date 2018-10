Andreas Seppi si è qualificato per le semifinali del torneo Atp di Mosca. Il 34enne di Caldaro ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic, numero 34 del mondo e quarta testa di serie, per 6-4, 7-6 (7-2) in un'ora e 53 minuti di gioco. Seppi domani affronterà il francese Adrian Mannarino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA