La Yamaha di Valentino Rossi è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche per il Gp d'Italia in corso al Mugello, non riuscendo ad accedere quindi alla 'Q2' che assegna la pole position. L'8° tempo che ha ottenuto il Dottore lo farà partire domani dalla 18esima posizione, penultima fila in griglia. Qualificate alla Q2 le due Ducati di Andrea Dovizioso e Michele Pirro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA