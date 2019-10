di Gianluca Agata

Le ragazze della sezione canottaggio del Reale Yacht Club Canottieri Savoia protagoniste anche fuori dall’acqua. Si è svolta domenica 20 ottobre la 30 esima edizione della Mount Vesuvius Race. La gara podistica, organizzata dal comando del contingente inglese della base Nato JFC di Lago Patria, dal comando del generale Divisione Deakin Gary e dal Comune di Ercolano, è partita per la prima volta dagli scavi di Ercolano. Prima del via, emozione con la Fanfara dei Bersaglieri della brigata “Garibaldi” alla presenza del Generale C.A. Antonio Vittiglio, Capo di Stato Maggiore e Head Euce del comando Alleato Napoli.



In strada, gli oltre 450 atleti iscritti si sono misurati su varie lunghezze da 2, 5, 15 e 20 km. Presenti appassionati di moltissime nazionalità ed età, su un suggestivo percorso in salita verso la bocca del Vesuvio in una giornata dal clima primaverile, in uno scenario unico, carico di fascino e di storia.



Le ragazze della squadra femminile del Circolo Savoia hanno partecipato vincendo la 2 km con Costanza Cantone e la 5 km con la neo campionessa d’Italia Marialetizia Sibillo. Presenti anche altre tre atlete bianco blu, Sabrina Sarnataro, Giulia Landolfi e Allegra Sbarra. Tutte hanno terminato la prove concludendo tra le prime, a dimostrazione che chi pratica sport come il canottaggio riesce ad offrire performance di rilievo anche in altre discipline.



Le ragazze erano accompagnate dal socio del Circolo Savoia, Mariano Barbi, e dall’allenatore Flaviano Ciriello. “La partecipazione alla Vesuvius Race è parte del più ampio progetto di attenzione che il Savoia rivolge al settore femminile, attraverso un piano di preparazione atletica e tecnica specifica non soltanto per il canottaggio”, dice Barbi. “Vogliamo permettere a tutte di vivere tante esperienze sportive, educative e sociali, ponendoci quale obiettivo primario la creazione di un gruppo coeso, testimonial di valori e di esperienze da emulare”.

