Andy Murray a sette mesi dallo stop torna a giocare a Cincinnati

Dopo un lungo stop, ultimo incontro sette mesi fa agli Australian Open, Andy Murray torna in campo nel singolare, lo ha annunciato lo stesso tennista scozzese che prenderà parte al torneo Atp di Cincinnati in programma dall'11 al 18 agosto. L'ex n.1 del mondo è fermo dallo scorso mese di gennaio quando ha giocato gli Australian Open. Murray, scivolato al numero 325 del mondo, sarà in campo grazie a una wild card.

