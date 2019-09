di Gianluca Cordella

Nove mesi dopo, l'urlo di Andy Murray può tornare a squarciare il silenzio. E poco importa se non c'è una coppa da alzare, ma solo un “misero” primo turno superato, peraltro a fatica e contro un avversario non eccezionale. La posta in palio era molto più alta: c'era l'orgoglio del campione smarrito che, dopo la paura per un ritiro che sembrava possibile, è passato dalla sala operatoria, è tornato in campo e nove mesi dopo è tornato a vincere un match di singolare. Andy Murray esulta a Zhuhai, Cina, dove è riuscito a superare l'americano Tennys Sandgren, numero 69 del mondo, per 6-3 6-7 6-1. Il prossimo test sarà più impegnativo per lo scozzese, atteso agli ottavi dall'australiano Alex de Minaur, 31° giocatore del mondo. Nulla da perdere per Andy, solo certezze da recuperare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA