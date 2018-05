di Diego Scarpitti

Dal Sei Nazioni al Mondiale. Sarà Alessandro Fusco a rappresentare Napoli nel mondo. L’azzurro, classe 1999, figlio e nipote d’arte, parteciperà al World Rugby Under 20 Championship in programma a Beziers, in Francia, da mercoledì 25 maggio a domenica 17 giugno. Ritiro a Brescia con la Nazionale maggiore a partire da lunedì 21 maggio. Ancora vivido il ricordo della bellissima meta realizzata al 79’ dal talentuoso rugbista nella vittoria contro la Scozia a Bari.



«Pensavo di rimanere a casa: rientrano infatti i tre infortunati del ’98. Appena il responsabile tecnico Fabio Roselli ha ufficializzato la lista dei giocatori e tra i convocati c’era il mio nome, ho iniziato a saltare e urlare di gioia» descrive la sua incontenibile felicità Fusco junior, che controllava cellulare e mail prima e dopo gli allenamenti in attesa della buona novella. «Contento di far parte di questo gruppo, con il quale abbiamo disputato un ottimo Sei Nazioni. Spero di affrontare al meglio il Mondiale. Siamo forti e punteremo a migliorare il risultato dello scorso anno».



Scozia, Inghilterra e Argentina le avversarie sul cammino della Giovane Italia. «Certo dall'Amatori Napoli alla Coppa del Mondo, passando per il Sei Nazioni a 18 anni appena compiuti, è una bella storia. Vederlo convocato per la rassegna iridata è un’emozione forte» racconta fiero il padre Lorenzo. «Ha lavorato tanto ed ha accettato di vivere lontano dalla famiglia e dagli amici, pur di inseguire il suo sogno. Questo mi rende molto orgoglioso di lui e spero possa servire da esempio per altri ragazzi dall'Amatori. Oggi abbiamo un atleta in Coppa del Mondo Under 20, domani chissà.....» conclude fiducioso il tecnico dell’ANR. Napoli e la Nazionale italiana confidano nell’estro e nella velocità di Alessandro Fusco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA