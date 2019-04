Napoli, gli auguri a Fognini dal cuore azzurro: «Complimenti, Fabio»

La passione interista non l'ha mai nascosta, ma l'amore per Napoli è una parte importante nella carriera di Fabio Fognini. Il tennista, rivelazione delle ultime ore dopo la vittoria storica al Torneo di Montecarlo, ha visitato la città più volte con in mano la preziosa racchetta e ha sempre avuto parole d'amore per i napoletani, corsi più volte a vederlo giocare con la nazionale.



Lo scorso novembre, poi, Fognini aveva incontrato anche gli azzurri e Carlo Ancelotti a Marassi, con il Napoli che aveva appena vinto la sfida contro il Genoa. Una foto ricordo, da campione a tifoso. Ieri, dopo l'incredibile vittoria in finale, il club azzurro non ha dimenticato di fargli gli auguri: «Complimenti a Fabio Fognini vincitore del Masters 1000 di Montecarlo»,







Complimenti a Fabio Fognini vincitore del Masters 1000 di Montecarlo ! #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 21 de abril de 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA