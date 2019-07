Napoli capitale mondiale del nuoto: tutti i big nella nuova Scandone

di Francesco De Luca

L'eco delle imprese azzurre del nuoto e della pallanuoto in Corea non si è ancora spenta ed ecco che si prepara il grande evento di ottobre alla Scandone, la piscina di Napoli sottoposta a un eccellente restyling per le Universiadi. Domani, con un vertice in Comune, entra nel vivo l'organizzazione della prima tappa europea della Isl, competizione mondiale a squadre ideata dal magnate ucraino Kostantin Grigorishin, che ha scelto come ambasciatrice Federica Pellegrini, capitana di una delle quattro squadre che si sfideranno il 12 e il 13 ottobre a Napoli, l'Aqua Centurions. In vasca - distanza 25 metri - anche Es, Cali Condors e Dc Trident.



