Napoli City Half Marathon, de Magistris: «Scommessa vinta»

«Puntare sullo sport è una scommessa vinta per la nostra Amministrazione, perché anno dopo anno i numeri di questa manifestazione raccontano di tanti ospiti che arrivano da fuori regione e dall’estero, per correre sì, ma anche per ammirare le bellezze di una città che attira sempre più turisti». E' il saluto che il sindaco «che ha rimesso in corsa» Napoli, Luigi de Magistris, rivolge ai runners che il 24 febbraio saranno i protagonisti della Napoli City Half Marathon. «Napoli è oggi una delle mete preferite in Europa e nel mondo grazie all’accoglienza dei napoletani e alle bellezze di un territorio narrato da Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang Goethe e Stendhal, il cui centro storico è diventato Patrimonio dell’UNESCO. E Napoli ha un feeling particolare con i runners che possono correre ormai da tempo su un lungomare che risponde pienamente alle esigenze di chi vuole godersi le bellezze del paesaggio in piena tranquillità. Sono fiducioso che la gara continuerà a crescere in Europa e sono sicuro che l’edizione 2019 sarà un grande successo. Vi auguro buona fortuna e un piacevole soggiorno a Napoli!», afferma l'inquilino di Palazzo San Giacomo.



Un impegno che vede in prima fila l’Assessorato allo Sport. «Il 2019 sarà un anno fondamentale per lo sport a Napoli. Il richiamo internazionale della Napoli City Half Maraton ormai è un dato di fatto. Poi avremo le Universiadi e tanti appuntamenti che proiettano la città in una vetrina internazionale anche in questo ambito», il messaggio di Ciro Borriello. L'Amministrazione Comunale scende in campo a sostegno di un grande evento che tra runners, accompagnatori, curiosi, porterà nell'area della Mostra d'Oltremare oltre ventimila persone dal 22 al 24 febbraio. Da giorni ormai campeggiano su bus, metro e funicolari di Anm gli inviti a partecipare alla Napoli City Half Marathon, come avviene in tutte le città del mondo in simili occasioni. Nella mattinata di domenica due bus ribattezzati «marathon line» accompagneranno gli atleti partecipanti alla staffetta. Partiranno alle 8.30 da Fuorigrotta, portando in posizione i runners della seconda frazione che scenderanno a Sant'Erasmo.



Di ritorno i bus faranno tornare alla Mostra d'Oltremare quelli della prima frazione partiti da viale Kennedy. Quattro i comandi di Polizia Municipale coinvolti così come le Municipalità: San Lorenzo, Poggioreale, Avvocata e Chiaia con le unità operative della Polizia che vigileranno, in sinergia con i volontari della Napoli running, sul corretto svolgimento della corsa, garantendo gli atleti e la viabilità cittadina. Il percorso verrà riaperto in concomitanza con il passaggio dell'ultimo runner in gara. Il Commissariato di Polizia Fuorigrotta sarà l'angelo custode di tutta la manifestazione con i suoi uomini. Il Servizio Autoparco del Comune fornirà le transenne e il materiale come da indicazione dei vigili. L'Asia, sempre in sinergia con i volontari della Napoli Running si occuperà della pulizia del percorso e della fornitura dei contenitori nei punti di ristoro. Napoli Servizi renderà più gradevoli alcune parti del percorso con una operazione decoro di grande importanza. La Direzione pianificazione territorio interverrà sulla criticità delle strade attraversate dall'evento. Interessata all'evento anche l'Autorità portuale, che vigilerà sui varchi di accesso in prossimità del tracciato.



La Napoli City Half Marathon partirà il 24 febbraio alle ore 9 da Viale Kennedy. Il percorso attraversa viale Giulio Cesare, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Vespucci, ponte della Maddalena, via Volta, via Reggia di Portici, via Volta, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Campodisola, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele, piazza Trieste e Trento, via Santa Lucia, via Partenope, via Caracciolo, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio Mostra d'Oltremare (arrivo). Il 23 febbraio alle ore 11 è in programma la Family Run non competiva nei viali della Mostra, che ospiterà uno Sport Expo per i giorni della manifestazione.



La Napoli City Half Marathon e le iniziative collaterali saranno presentate nella conferenza stampa in programma giovedì 21 febbraio alle ore 11 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

