Mascalzone Latino, dieci anni di scuola vela con 10mila ragazzi

Sono oltre 10mila i ragazzi che, in dieci anni, si sono alternati nella scuola vela Mascalzone Latino, a Napoli. Svolgono attività a «lungo termine», nel senso che non si tratta di progetti circoscritti nel tempo: così, alcuni degli allievi frequentano questa scuola anche da 8 anni. La scuola di vela è nata nel 2007, su iniziativa e per volere dell'armatore Vincenzo Onorato, presidente di Mascalzone latino, team velico da lui fondato nel 1993. È aperta ai ragazzi, soprattutto a quelli che vengono dai quartieri meno fortunati. Il percorso formativo accompagna i ragazzi a fare scelte «consapevoli» anche dal punto di vista scolastico. In tanti, infatti, hanno scelto di iscriversi agli istituti navali.



I ragazzi della scuola vela partecipano ad attività sia in aula sia in mare, alterando così pratica e teoria. «A questi ragazzi mi piacerebbe trovare un lavoro - dice Onorato - per quelli che non saranno campioni di vela. La scuola è nata per loro, per far comprendere la possibilità di un lavoro in mare. Ma sulle navi ci sono marittimi extracomunitari, ma non italiani, una situazione che deve cambiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA