di Gianluca Agata

Mancano sei giorni al via del mondiale assoluto (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing) in programma a Linz (Austria) dal 25 agosto al 1° settembre. Un mondiale che si disputa sul campo di gara ricavato da un'ansa del Danubio, già teatro di numerosi eventi mondiali e di coppa del mondo, e che sarà valido per ottenere i pass olimpici e paralimpici in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno ben 1200 gli atleti, appartenenti a 80 nazioni, che si incontreranno anche per vincere medaglie, o confermare il risultato dello scorso anno, come il quattro di coppia azzurro campione del mondo in carica. L’Italia, tra l’altro, è la seconda nazione in gara con una squadra quasi completa forte di 25 equipaggi iscritti (solo gli Stati Uniti ne hanno iscritti 29) formati, tra uomini e donne, da 69 atleti (40 appartenenti alla categoria Senior, 19 a quella Pesi Leggeri e 10 a quella Pararowing). Uno squadrone, assemblato dal ditti Francesco Cattaneo e dal suo staff, made in Naples. Saranno al via nei senior Giuseppe Vicino, Fabio Infimo, Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Enrico D’Aniello; nei pesi leggeri Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio, Alfonso Scalzone, Catello Amarante, nel pararowing Alessandro Brancato. In tutto tredici atleti provenienti dal golfo. In grande spolvero il Savoia con sei atleti 6 atleti e gli allenatori federali Coppola ed Esposito. Questa la composizione degli equipaggi:



UOMINI SENIOR



SINGOLO (Simone Martini-SC Padova)

DUE SENZA (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino-Fiamme Gialle)

DOPPIO (Fabio Infimo-RYCC Savoia, Simone Venier-Fiamme Gialle)

QUATTRO SENZA (Marco Di Costanzo-Fiamme Oro, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Bruno Rosetti-CC Aniene, Matteo Castaldo-Fiamme Oro/RYCC Savoia)

QUATTRO DI COPPIA (Filippo Mondelli-Fiamme Gialle/SC Moltrasio, Andrea Panizza-Fiamme Gialle/Moto Guzzi, Luca Rambaldi-Fiamme Gialle, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle/SC Bissolati)

OTTO (Cesare Gabbia-Marina Militare/SC Elpis, Emanuele Liuzzi-Fiamme Oro, Luca Parlato-Marina Militare, Paolo Perino-Fiamme Gialle, Emanuele Fiume-Fiamme Gialle/Pro Monopoli, Mario Paonessa-Fiamme Gialle, Davide Mumolo-Fiamme Oro/SC Elpis, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle/CC Aniene, Enrico D’Aniello-Fiamme Oro/RYCC Savoia-timoniere)



DONNE SENIOR



DUE SENZA (Kiri Tontodonati-Fiamme Oro/CUS Torino, Aisha Rocek-Carabinieri/SC Lario)

DOPPIO (Stefania Buttignon-SC Timavo, Stefania Gobbi-Carabinieri/SC Padova)

QUATTRO SENZA (Alessandra Montesano-SC Eridanea, Valentina Iseppi-CC Aniene, Alessandra Patelli-SC Padova, Sara Bertolasi-SC Milano)

QUATTRO DI COPPIA (Ludovica Serafini-CC Aniene, Silvia Terrazzi-SC Arno, Clara Guerra-Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli, Chiara Ondoli-CC Aniene)



PESI LEGGERI UOMINI



SINGOLO PESI LEGGERI (Martino Goretti-Fiamme Oro)

DUE SENZA PESI LEGGERI (Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio-RYCC Savoia)

DOPPIO PESI LEGGERI (Stefano Oppo-Carabinieri, Pietro Willy Ruta-Fiamme Oro)

QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI (Lorenzo Fontana-SC Menaggio, Alfonso Scalzone-RYCC Savoia, Catello Amarante, Gabriel Soares-Marina Militare,)



PESI LEGGERI DONNE



SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE (Paola Piazzolla-Fiamme Rosse)

DUE SENZA PESI LEGGERI FEMMINILE (Sofia Tanghetti, Maria Ludovica Costa-Rowing Club Genovese)

DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE (Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Federica Cesarini-Fiamme Oro/Canottieri Gavirate)

QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI FEMMINILE (Giulia Mignemi-SC Aetna, Greta Martinelli-SC Tremezzina, Silvia Crosio-SC Amici del Fiume, Arianna Noseda-SC Lario)



PARAROWING



SINGOLO FEMMINILE PR1 (Anila Hoxha-CUS Torino)

SINGOLO MASCHILE PR1 (Fabrizio Caselli-SC Firenze)

SINGOLO MASCHILE PR2 (Daniele Stefanoni-CC Aniene)

DUE SENZA FEMMINILE PR3 (Maryam Afgei-SC Sebino Lovere, Greta Elizabeth Muti-SC Olona 1894)

DUE SENZA MASCHILE PR3 (Lorenzo Bernard-SC Armida, Alessandro Brancato-RYCC Savoia)

DOPPIO PR3 Mix (Maryam Afgei-SC Sebino Lovere, Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo)

QUATTRO CON PR3 Mix (Cristina Scazzosi-SC Lago d’Orta, Alessandro Brancato-RYCC Savoia, Lorenzo Bernard-SC Armida, Greta Elizabeth Muti-SC Olona 1894, Lorena Fuina-SC Rumon-timoniere)



RISERVE



UOMINI – Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Andrea Cattaneo (SC Bissolati), Luca Chiumento (SC Padova)

DONNE – Giorgia Lo Bue (SC Palermo), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Carmela Pappalardo (CC Aniene)

