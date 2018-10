di Diego Scarpitti

Sapere che i Giochi Olimpici Giovanili estivi dal 6 al 18 ottobre nella sua Buenos Aires coincidono felicemente con il Sinodo dei giovani, renderà particolarmente fiero il cittadino Jorge Mario Bergoglio, noto tifoso del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, nato nella «Parigi del Sudamerica», gemellata con Napoli. Il sipario si alzerà sabato con una cerimonia di apertura inedita, per la prima volta ospitata non in uno stadio ma in Avenida 9 de Julio nei pressi dell’obelisco. C’è grande attesa per l’inizio dell’evento, giunto alla terza edizione, che vedrà la partecipazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, insieme al Segretario Generale, Carlo Mornati, e al Capo Missione Anna Riccardi. Nutrita la delegazione italiana, composta da 50 ragazzi e 34 ragazze, che alloggeranno al Villaggio Olimpico, situato nel quartiere di Villa Soldati, a sud della capitale argentina. Sarà lo schermidore Davide Di Veroli il portabandiera agli Youth Olympic Games estivi a sventolare il tricolore. Ricco e innovativo il programma con 32 discipline, tra cui le new entry karate e arrampicata sportiva, breaking dance e pattinaggio a rotelle. Napoli e la Campania rappresentate da quattro atleti in gara: i partenopei Assunta Cennamo e Gabriele Caulo, entrambi 63 kg, della Olimpo Futurama Taekwondo, il capitano Nicolò Ianuale, nato a Solofra e alto 1,97 cm, che guiderà i suoi compagni nella pallacanestro 3x3, il karateka salernitano Rosario Ruggiero, tesserato per le Fiamme Oro.

