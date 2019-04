Napoli, lutto alle Universiadi: è morto il presidente della Commissione tecnica Tuffi

Lutto nel mondo della Federazione internazionale sport universitari. È scomparso all'età di 82 anni lo statunitense Donald Leas, presidente della Commissione tecnica Tuffi della Fisu dal 1981. Leas ha iniziato la sua carriera sportiva da atleta gareggiando da giovanissimo nelle discipline di nuoto e tuffi, per oltre 30 anni ha gestito i campionati americani di immersione subacquea e ha ricoperto diverse posizioni di coaching in numerosi atenei statunitensi, in particolare alla Clarion University in Pennsylvania, dove ha prodotto 36 campionati nazionali. Nel 1995 ha gestito la competizione dei tuffi nella Coppa del Mondo Fina, e nel 1996 ha coordinato le competizioni subacquee ai Giochi olimpici di Atlanta.



«Ho conosciuto Donald Leas nel dicembre 2016», ricorda il commissario straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile. Leas, aggiunge Basile, «ha dato un contributo fondamentale nel disegnare la piattaforma che ospiterà le gare dei tuffi nella piscina della Mostra d'Oltremare all'Universiade estiva di luglio».

