di Diego Scarpitti

Un muro olimpico, una parata di campioni, una premiazione intensa. Lo sport con le sue fantastiche imprese, gli incredibili trionfi e una storia gloriosa costellata di successi indimenticabili compendia e celebra un arco di tempo che va dal 1925 al 2018. Narrazione rossoverde senza interruzione che ha visto nascere, crescere e vincere i suoi atleti in Italia e nel mondo. Buon compleanno Circolo Nautico Posillipo, patrimonio di Napoli e dell’umanità. Il passato traccia la rotta del presente e indica l’avvenire. «93 anni per un essere umano sono un traguardo inaspettato, per una pianeta è un inizio di vita! Per un club sportivo più che gli anni sono i titoli a contare! E per il Circolo Posillipo gli allori olimpici, i titoli mondiali, i campionati italiani, gli scudetti e le coppe intercontinentali sono superiori di cinque volte gli anni che compiamo», esordisce entusiasta il vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo a bordo piscina, al cospetto di una nutrita platea, con lo sfondo magico di Capri e un mare meraviglioso a fungere da cartolina.



«Questo 93esimo compleanno sarà certamente ricordato come l'anno della svolta, in cui il Posillipo aspirerà a fare quello che il Barcellona, attraverso un allargato azionariato popolare, fa da decenni: diventare proprietario della nostra sede, acquistandola con un azionariato dei soci». Dalla nitida volontà di rilevare la casa sociale, passaggio chiave e ineludibile, alla voglia di continuare a plasmare talenti. «Contestualmente ritornare alle origini, stravolgere gli ultimi 15 anni, proseguendo nuovamente nella costruzione di campioni, partendo dai vivai, è ciò che abbiamo iniziato a fare 14 mesi fa. I successi anche nel 2018 non sono mancati. Titoli italiani, medaglie a mondiali, europei e vari atleti in forza alle nazionali delle discipline da noi praticate sono fra i risultati di spicco che il Posillipo ha conseguito; non ultimo la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia nella pallanuoto, con una squadra nel cui organico erano presenti il 50% di under 20 e due under 17. Ragazzi nati e cresciuti nelle nostre piscine».Autarchia posillipina al potere, modello per realizzare una cantera produttiva e fruttuosa. Tantissimi i campioni presenti all’anniversario del CNP: Sandro Cuomo, Carlo Silipo, Francesco Postiglione, Franco Porzio, Sergio Caropreso, Valter Molea, Gioia Mazzocca, Raffaello Caserta, Aldo Tramontano, Mauro Mulazzani, Pasquale Marigliano, Stefano Postiglione, Fabio Bencivenga Fabio Violetti, Fabrizio Buonocore, Maria Quarra (nelle foto di Nunzio Russo e Aldo Cuomo). «Finalmente il Posillipo ha il suo Olympic wall: 35 atleti, 19 medaglie a cinque cerchi, 70 partecipazioni olimpiche. E non finisce qui. Ripartiamo da tale solida base e dai pilastri su cui costruire altri 93 anni di successi rossoverdi. Forza Posillipo Sempre!», afferma convinto Triunfo, spalleggiato da numeri incontrovertibili. Premiati i ragazzi delle otto sezioni sportive, canoa, canoa polo, canottaggio, nuoto e pallanuoto, scherma, vela e triathlon, che hanno onorato al meglio e portato in alto i colori rossoverdi. «Obiettivo 1000 soci», annuncia fiducioso il presidente Vincenzo Semeraro. «Abbattimento dei costi e allargamento della platea sociale», la formula vincente che il patron intende perseguire. Infine il brindisi e il taglio della torta. Ad maiora.

