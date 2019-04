di Diego Scarpitti

Insieme sorridono, insieme addentano la medaglia. Entrambe provengono dalla Star Judo Club del maestro Gianni Maddaloni. Si sostengono a vicenda, portandosi anche fortuna. Storie di amicizia che nascono sul tatami e arrivano sul podio. Dal quale non intendono minimamente scendere e fanno di tutto per salirci, in Italia e nel mondo. Dopo l’oro di Assunta Scutto (48 kg), arriva la bella notizia del bronzo di Antonietta Palumbo (57 kg) conquistato a Tula, in Russia. Cinque incontri per la napoletana in judogi, mostrando al mondo il suo repertorio, costituito da tre ippon e due waza-ari.



Partenza incoraggiante contro la padrona di casa Liubov Timofeicheva, poi lo stop contro la slovacca Silvia Tomankova, vincitrice della pool B. Non si dispera Antonietta, che riparte alla grande, dominando il ripescaggio. Vanno ko la russa Viktoriia Protsenkina e la bulgara Yana Makretskaya. La partenopea supera nella finale per il terzo posto la spagnola Marta Garcia Martin, chiudendo alle spalle di Kseniia Galitskaia e Natalia Elkina, osannate dal pubblico locale. «Sono felice per il Cadet European Judo Cup, per essere stata la mia prima gara all'estero tutto sommato non è andata male. Un po' di rimpianto ce l'ho, perché so che potevo dare di più. Continuerò ad allenarmi così e spero che arriveranno risultati migliori. Dedico la vittoria alla mia famiglia», dichiara Palumbo.Si rallegra per i prestigiosi risultati conseguiti dalle azzurre il tecnico della Nazionale Sandro Piccirillo. Il judo in rosa davvero non delude mai le aspettative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA