di Diego Scarpitti

Napoli chiama Minsk. Si perfeziona l’asse sportivo tra Italia e Bielorussia. Pronto il gemellaggio con il paese di Kacjaryna Karstėn, prima atleta bielorussa a ottenere una medaglia d'oro nel canottaggio, alle Olimpiadi di Atlanta 1996, edizione in cui Davide Tizzano, attuale Head of Sport Universiadi 2019, conquistava il suo secondo alloro. In attesa dei Giochi universitari all’ombra del Vesuvio, in programma dal 3 al 14 luglio, ecco la mostra fotografica, visitabile fino al 7 giugno al Kodokan, in piazza Carlo III, in avvicinamento agli European Games, manifestazione multisportiva con 19 discipline, più di 6 mila atleti, provenienti da 50 paesi del continente. A Baku, in Azerbaigian, si disputò la prima edizione dei Giochi europei. Non potevano mancare all’inaugurazione i tre judoka napoletani, i fratelli Antonio e Giovanni Esposito (Fiamme Azzurre), con Christian Parlati (Fiamme Oro), tutti campioni del mondo (nel 2013, 2015, 2018), che hanno costruito i loro trionfi alla Nippon Club di Ponticelli.



Insieme alla boxeur Assunta Canfora, atleta della Leone Fazio, allenata dal maestro Rosario Colucci, e il karateka Luca Maresca (Fiamme Oro), i tre guerrieri del tatami parteciperanno all’imminente competizione. «È un evento che sto preparando ormai da mesi, vista l’importanza della kermesse. Sono Giochi olimpici europei e alta è la posta in palio: punti pesanti per la qualificazione olimpica di Tokyo 2020. Ci tengo tanto a fare bene. Sarà un’esperienza totalmente nuova e sono molto contento di rappresentare Napoli e l’Italia», dichiara Antonio Esposito. «Ho voglia di mettermi in mostra e divertirmi. Sono carico, si tratta del mio secondo Europeo senior», spiega Giovanni, il più piccolo dei due fratelli. «Partiremo il 19 giugno», annuncia il figlio d’arte Parlati (nelle foto di Luigi Criscitiello). Esposte all’interno del «serraglio» 31 fotografie, che illustrano gli avveniristici impianti dove si svolgeranno le gare.«La mostra, in occasione dei Giochi Europei 2019 a Minsk, vuole essere un importante atto di amicizia tra i popoli, uno scambio a livello culturale e sportivo, in prossimità delle Universiadi di Napoli. E’ stato piacevole conoscere i campioni che saranno in gara a Minsk», afferma Olga Gleb, referente del Consolato Onorario della Repubblica di Belarus a Napoli. «Seguirà, poi, una successiva collaborazione con il Kodokan, che accoglie la mostra dal titolo «Bielorussia Sportiva», per un progetto importante con il centro sportivo». Hanno presenziato Tatiana Pumpuleva, presidente dell'associazione «BELLARUS» con sede a Napoli, Paola Pastorino, assessore allo sport della IV Municipalità, Aldo Castaldo, presidente regionale della Federazione Ginnastica d’Italia, il maestro Giuseppe Marmo, Gianluca Punzo, responsabile formazione volontari Universiadi 2019, i rappresentanti del Liceo Mazzini.«Sempre attento alla divulgazione dello sport oltre che alla sua pratica, il Kodokan ha accettato con gioia la proposta, fatta dall’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, di ospitare la mostra fotografica dedicata ai Giochi europei. L’occasione è doppiamente interessante, perché, oltre ad avere numerosi iscritti dell’Est europeo che praticano sport da noi con ottimi risultati, è stata annunciata la seconda edizione dei Giochi di Minsk», osserva Luca Marmo, judoka delle Fiamme Oro. «Ci facciamo in questo modo promotori della manifestazione bielorussa, attendendo quella partenopea delle Universiadi 2019. Siamo onorati di mostrare nei nostri locali le immagini dei tanti atleti bielorussi che hanno scritto pagine significative della storia moderna di ginnastica, tiro a volo, hockey su ghiaccio, lotta, judo, tiro con l’arco e tante altre discipline». Napoli è già pronta per i Giochi di Minsk, così come per accogliere le Universiadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA