Napoliboxe, Terlizzi argento ai campionati italiani jr

Ottima prestazione per Vincenzo Terlizzi ai campionati italiani Junior di pugilato che si sono disputati a Roma. Il talento della Napoliboxe, seguito all’angolo dal maestro Lino Silvestri, è arrivato in finale nella categoria 70kg perdendo contro il vice campione europeo Herni. Terlizzi si è dimostrato all’altezza del rivale ma l’esperienza ha fatto la differenza nell’ultimo incontro del weekend.



Contemporaneamente il main sponsor della Napoliboxe, il dottor Luigi Vittozzi, ha ricevuto a Raviscanina, in provincia di Caserta, il premio Olmo. Il riconoscimento, giunto alla quindicesima edizione, premia personaggi che si sono distinti in diversi campi e per il dottor Vittozzi la targa è stata consegnata per l’impegno costante profuso nella diffusione del pugilato, soprattutto per l’aspetto educativo e sociale che questa disciplina riesce a portare avanti.



«È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni – spiega Lino Silvestri -. Terlizzi avrebbe potuto anche vincere l’oro ma la sua prestazione è stata comunque all’altezza delle aspettative e servirà da esperienza in vista dei prossimi incontri».

