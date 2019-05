di Gaetano Borrelli

Il Gran premio Unione Europa, per i trottatori di quattro anni, disputato a Modena, ha riportato ancora una volta alla ribalta il trotto campano. Ha vinto Zacon Gio (quinto trionfo consecutivo in Gran premi) della scuderia napoletana Giuseppe Franco, guidato dall’aversano Roberto Vecchione. Zacon Gio è nipotino di Varenne, in quanto nasce da Ruty Grif, figlio del capitano. E’ stato allevato da Antonio Somma, broker stabiese, sui prati dell’allevamento Garigliano dei fratelli D’Angelo. Un successo tutto made in Campania, tranne che per l’allenatore, il tedesco Holger Ehlert.



Zacon ha trottato sempre in testa i 2080 metri in 1.11.2 al km respingendo gli assalti di Face Time Bourbon, di gran lunga il miglior quattro anni di Francia, già da ora tra i favoriti del prossimo Amerique. Vecchione ha sfruttato la maggior duttilità di Zacon Giò che è sfilato subito al comando mentre Face Time Borbuon è stato costretto a girare costantemente al largo. Due grandi campioni che fanno felice Antonio Somma che, oltre ad essere allevatore di Zacon Giò, è anche comproprietario di Face Time Bourbon. A completare il trionfo dei proprietari campani c’è anche il terzo di Zidane Grif.

