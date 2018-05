di Diego Scarpitti

Di soppiatto e sottotraccia. Il feedback di stampa e soprattutto di studenti è stato pressochè nullo. Tant’è che ci sarà un altro incontro (riparatore?) a settembre, quando riprenderanno i corsi. Improbabile che gli universitari, alle prese con l’imminente sessione estiva degli esami, abbiano potuto pensare minimamente alla presentazione del Programma Volontari, per le Universiadi a Napoli nel 2019. Al massimo, considerate le temperature agostane della giornata, i ragazzi si saranno presumibilmente divincolati e diretti al mare, lasciando soli o quasi i tre campioni napoletani del calibro di Francesco Postiglione, Diego Occhiuzzi e Rebecca Gargano, che hanno raccontato la loro esperienza di sportivi nel deserto, purtroppo, di Monte Sant’Angelo. Oro a Sheffield nel 1991, stile rana nei 200 metri, il vicepresidente della FIN, già tre volte campione d’Italia con il Circolo Nautico Posillipo e tre volte campione d’Europa, sempre con la calottina rossoverde, è stato designato quale testimonial per il recrutamento di diecimila volontari da assorbire nell’organizzazione dei Giochi universitari all’ombra del Vesuvio.



«Esperienza indimenticabile e formativa, preludio alle Olimpiadi di Barcellona ’92, culminate con l’oro a cinque cerchi alla piscina Bernat Picornell contro i padroni di casa superfavoriti della Spagna» racconta Postiglione, che lancia l’allarme e pone dubbi fondati sulla manifestazione del prossimo luglio. «Preoccupazione maggiore il villaggio degli atleti: al momento non è dato sapere dove e non si conoscono i tempi di realizzazione».



Suggerisce vivamente alla macchina organizzativa delle Universiadi 2019 di tenere a mente e recepire i consigli di chi ha maturato e vissuto un tale evento e può fornire un utile contributo alla causa, lo schermidore Occhiuzzi, argento a Pechino nel 2001 e bronzo a Smirne nel 2005. Lascerà sì le pedane dopo i prossimi Assoluti di giugno a Milano ma continuerà il suo impegno in favore dei giovani meno fortunati della città con l’associazione no profit Milleculure, di cui è presidente. «Importante il lavoro dei volontari: dal loro impegno gli stranieri comprendono e valutano la buona riusciuta della manifestazione».Banco di prova, trampolino di lancio e palestra di vita, Postiglione e Occhiuzzi sono passati per le Universiadi prima di spiccare il volo. «È fondamentale valorizzare la nostra città. Mi rendo conto che a Napoli è difficile organizzare, soprattutto per quanto riguarda il progetto volontari. Serve però entusiasmo da parte del manager operating» dichiara la talentuosa sciabolatrice Gargano, con indosso la maglia dell’Aeronautica Militare, suo gruppo sportivo di appartenenza. «Sicuramente non bisogna farsi scappare un'occasione del genere, per mettere in luce tutto ciò che di bello abbiamo», invita all’ottimismo l’argento ai recenti Campionati Europei under 23 di Yerevan, in Armenia. Evidente la voglia della città di ospitare una kermesse dall'appeal internazionale ma se non si riescono a coinvolgere almeno gli studenti…..meglio non addentrarsi in altre considerazioni…..

