di Marco Lobasso

Storico nel tennis campano. Una giocatrice campana juniores sarà in gara a Wimbledon. Si tratta di Federica Sacco, 16 anni, ufficialmente nell’entry list delle qualificazioni del torneo più importante del mondo, grazie agli ultimi exploit nei tornei ITF Junior e al numero 69 raggiunto nel ranking mondiale juniores. Federica giocherà le qualificazioni a Londra, dal prossimo 4 luglio. Era dal 1993, dai tempi di Rita Grande, allora diciottenne, che una nostra tennista non competeva nel torneo di Wimbledon giovanile, il più importante del mondo. Lo storico traguardo di Federica arriva un giorno dopo la clamorosa semifinale ottenuta dal siciliano Marco Cecchinato, tra i senior, al Roland Garros. Più di una coincidenza che conferma come il tennis del Sud Italia stia crescendo e ottenendo risultati di grande valore, sia a livello professonistico sia a un livello ovviamente inferiore, nel settore giovanile.

