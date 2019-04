Quattro vittorie per la Napoliboxe nel torneo di Pasqua

Si è svolto il torneo di Pasqua organizzato dalla Napoliboxe nella palestra di vico Sottomonte ai Ventaglieri. Cinque incontri che hanno visto ben quattro successi dei pugili di casa. Tra gli allievi del maestro Lino Silvestri si sono imposti Terlizzi negli 81kg Youth contro Sparaco (Excelsior), Ottati nei 60kg Youth contro Guerra (Medaglie d’oro), Benaicha nei 54kg Junior contro Valentino (Medaglie d’oro) e Forte nei 60kg Junior contro Velardi (Medaglie d’oro); l’unico stop è arrivato per Cavallo, battuto nei 48kg Schoolboys da Galdi (Salerno). «Siamo tornati a organizzare un torneo nella nostra palestra dopo il successo delle selezioni del trofeo Mura – ha spiegato il maestro Silvestri –. Abbiamo iniziato la stagione con risultati prestigiosi sia sul ring che sul piano organizzativo e vogliamo proseguire su questa strada, in attesa della stagione estiva in cui contiamo di tornare a far combattere i nostri ragazzi sui ring allestiti in strada. Il nostro obiettivo resta quello di avvicinare sempre più ragazzi al pugilato, soprattutto nelle aree più difficili della città».

