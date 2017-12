di Diego Scarpitti

Tracollo annunciato. Il miracolo di Natale non riesce alla Carpisa Yamamay Acquachiara. Sotto l’albero nessun regalo da scartocciare per i ragazzi allenati da Paolo Iacovelli (nelle foto di Manuel Schembri), che subiscono la decima sconfitta consecutiva. Impietosi davvero i numeri che raccontano la conclusione del 2017: 0 punti in classica, 46 gol all’attivo, 142 reti incamerate. Nobile il tentativo di far crescere i giovani biancazzurri in serie A1 ma la scelta di giocare con la formazione under 20, lontano dalla Scandone, nell’impianto di Santa Maria Capua Vetere non può essere una giustificazione attendibile. Vittime sacrificali in pasto agli avversari di turno, le calottine acquachiarine, prive del portiere titolare Andrea Lamoglia e degli indisponibili Emanuele Ciardi, Giuseppe Barberisi e dell’attaccante brasiliano con passaporto portoghese Mateus Stellet Finizola, con il 18enne Raffaele Cicatiello tra i pali e il debutto nella massima serie del 14enne Michele Gargiulo (classe 2003) incassano un pesante 3-17 contro l’Ortigia dell’ex posillipino Enrico Caruso, che para un tiro di rigore al canadese Sean Spooner.



«Non riusciamo più a partire con la stessa carica e la medesima grinta. Subiamo parziali troppo ampi e ci demoralizziamo» ravvisa il difensore Ciro Centanni, fratello di Sara, attaccante della SIS Roma. Tallone d’Achille l’uomo in più: superiorità numeriche non sfruttate a dovere. Soltanto 1/7 nell’ultimo turno contro i siciliani. Incide il doppio parziale di 0-5 maturato nella prima e nella terza frazione. C’è poco da brindare in casa Carpisa.

