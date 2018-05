di Redazione Sport

Avanti bene la Nazionale azzurra di Volley. La Volleyball Nations League è cominciata bene per la Nazionale Italiana che, a Kraljevo in Serbia, nella gara d'esordio ha superato con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-20) la Germania. La formazione del ct Gianlorenzo Blengini ha disputato una buona gara, riuscendo ad avere ragione dei tedeschi al termine di un incontro durante il quale ha manifestato una certa superiorità prendendosi così la rivincita rispetto alla gara degli Europei della scorsa stagione. La formazione italiana è stata protagonista di un buon inizio di torneo con Giannelli sempre bravo a gestire e amministrare il gioco. Anzani e Cester si sono ben comportati sia a muro sia in fase offensiva, mentre Juantorena e Zaytsev non hanno fatto altro che confermare di essere delle certezze, così come Colaci rientrato in possesso stabilmente della seconda linea azzurra. Bene anche Antonov che ha garantito una certa stabilità nel gioco. Unico momento di difficoltà il finale del terzo set, quando due errori degli azzurri hanno regalato agli avversari il parziale dopo un set giocato punto a punto. Proprio per questo avvio di Volleyball Nations League Blengini ha schierato l'Italia con la diagonale Giannelli-Zaytsev, Juantorena e Antonov schiacciatori, Cester e Anzani centrali con Colaci libero. «Avevamo voglia di iniziare bene -ha detto Blengini al termine della partita. Il risultato ci rende contenti. Dobbiamo migliorare in tante cose e lo faremo con la pazienza necessaria in un torneo così lungo. Una partita alla volta cercheremo di aggiungere sempre qualcosina. Abbiamo fatto due buonissimi primi set, recuperando tanti palloni in difesa e mettendo in difficoltà l'avversario. La squadra ha però bisogno di imparare a gestire certe situazioni che a volte possono accadere come in occasione del finale di terzo set. Nonostante questo però la squadra è rimasta lì e ha ripreso a giocare con una certa scioltezza e tranquillità. Domani il Brasile, un'altra bellissima partita durante la quale dovremo continuare a migliorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA