Nations League, hurrà Italia: prima vittoria con la Germania

di Redazione Sport

È arrivata la prima vittoria per la nazionale italiana femminile nella Volleyball Nations League. Le ragazze di Davide Mazzanti in mattinata hanno battuto 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) la Germania, muovendo finalmente la classifica (1V e 4 punti). Meritato il successo di Malinov e compagne, apparse in crescita rispetto alle partite precedenti e quasi sempre in controllo del match. Il primo parziale è stato il più combattuto, le due squadre si sono avvicendate diverse volte al comando, prima dello strappo decisivo firmato dalle azzurre. Nella seconda frazione l'Italia ha imposto il proprio ritmo, senza concedere opportunità di replica alle avversarie. Simile il terzo set, l'Italia è scappata avanti e ha resistito ai tentativi di rimonta tedeschi. Tra le fila tricolori la miglior marcatrice è stata Miriam Sylla (15 punti), seguita da Serena Ortolani (13 p.) e Marina Lubian (12 p.). In ogni fondamentale l'Italia è stata superiore alla Germania: 7 aces a 3, 11 muro a 7 e 18 errori contro i 22 avversari. Domani nell'ultima giornata della pool di Suwon le azzurre affronteranno la Corea del Sud (ore 12 italiane): match trasmesso in differita da Raisport + Hd alle ore 00.50 del 25 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA