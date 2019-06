Volley femminile, l'Italia non si ferma, battuto 3-0 il Giappone. Final Six più vicina

Le ragazze di Davide Mazzanti sono state protagoniste di un' altra vittoria, 3-0 contro il Giappone. La prova è stata praticamente perfetta: ritmo alto, pochi errori e una fase muro-difesa eccellente. A tutto questo si è aggiunto in attacco la potenza di Paola Egonu, ma tutte le vice campionesse mondiali oggi si sono espresse al meglio. Il Giappone, da sempre avversario molto ostico, per due set non è mai riuscito a impensierire le azzurre e solo nel terzo ha tentato di reagire, ma le azzurre hanno disinnescato il pericolo. Il 3-0 sul Giappone, una delle diretta concorrenti, permette a De Gennaro e compagne di compiere un altro importante passo verso la Final Six di Nanchino: obiettivo dichiarato dell'Italia. Domani l'ultima giornata della tappa di Hong Kong vivrà il clou con la super sfida tra le azzurre e la Cina, un grande classico delle ultime stagioni con il punto più alto vissuto nella semifinale mondiale 2018.

