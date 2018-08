di Diego Scarpitti

Risale a bordo. Riparte e riporta il veliero rossoverde in linea di navigazione. Meticoloso nel rivendicare l’orgoglio posillipino e fiero di dimostrare l’appartenenza al Sodalizio di Mergellina, Paride Saccoia ha rinnovato il contratto con il Circolo Nautico Posillipo. Conferma importante del player numero 12, capitano per il terzo anno consecutivo. «Sono contento di aver firmato e rinnovato per un altro anno. Formazione dall’ossatura buona e giovane».



Salvezza guadagnata con un turno di anticipo e 8° posto in classifica: si punta decisamente a migliorare il risultato della scorsa regular season. «Obiettivo un campionato tranquillo».



Zoccolo duro invariato, immutato l’assetto, intelaiatura affidabile. «Bisognerà vedere l’apporto dei nuovi elementi. Sicuramente abbiamo perso pedine fondamentali come i due americani Irving e Ramirez e Lollo Briganti, con il quale sono cresciuto e che ci teneva molto a rimanere. Purtroppo non si sono raggiunti accordi con loro tre e sono stati sostituiti da Scalzone e i due fratelli Di Martire, che avranno bisogno di un periodo ridotto di ambientamento».



Prima di campionato il 13 ottobre contro il Nuoto Catania, avversario già battuto nell’ultimo turno 9-7. Ed è subito sfida contro l’ex Cuccovillo, rimpiazzato dal mancino Manzi. «Non ci sarà una squadra cuscinetto. A1 più impegnativa e imprevedibile rispetto al precedente torneo. Recco e Brescia si sono rinforzate, la Bpm Sport Management ha perso Gallo e Baraldi, le altre si sono indebolite, non avendo fatto grandi campagne acquisti».Sale in plancia il master and commander Saccoia, dettando la rotta da seguire tassativamente. «Starà a noi dimostrare di giocare senza paure e difficoltà». We can do better. Matt Simons fornisce assist involontari. Di ritorno dalla vacanza in Thailandia, ai suoi compagni chiede coesione e voglia di vincere.Ha il senso del ruolo Paride, dal nome mitologico e dalla mira infallibile, arciere sempre a bersaglio, tanto da provocare la morte di Achille, raffigurata da Rubens. Messo da parte il pomo della discordia e il giudizio, ispirando l’omonima scultura del Canova, il condottiero clorato Paride Saccoia (nelle foto di Manuel Schembri) nuovamente investito della facoltà di condurre in un porto sicuro il club rossoverde, lontano dai marosi e dalle quotidiane fatiche. «Nella testa e nel cuore il Posillipo». Mai parole d’amore più sincere.

