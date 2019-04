di Eduardo Improta

Archiviata la sconfitta della gara precedente, contro la compagine che sta imponendo la propria leadership nel girone Sud del campionato nazionale A2 di pallanuoto femminile, lo Sporting Flegreo torna alla vittoria. Netta la vittoria delle ragazze del coach Ioannis Koinis nella gara in trasferta, nella vasca della piscina Cappuccini, contro la Waterpolo Messina che si conclude con il risultato di 3 -21.



Una partita condotta fin dai primi minuti dalle ragazze dello Sporting Club Flegreo che indirizzano l'inerzia del match con un secondo quarto che vede le flegree imporsi con un 10 a 1 di parziale. Tanti minuti per le più piccole del gruppo che hanno trovato ampio spazio nella turnazione della panchina. Gioia doppia per Lucarelli che oltre all'esordio firma anche il suo primo gol in Serie A2. Miglior realizzatrice dell'incontro Parisi con 5 reti e poker di reti per Anastasio e Morvillo. Buona prova di tutta la squadra che adesso è già proiettata al prossimo appuntamento casalingo di domenica contro il Brizz Catania.«Sono molto contento della prestazione delle mie ragazze - commenta a fine gara Koinis - hanno mantenuto la concentrazione per tutta la partita. Oggi hanno trovato ampio spazio anche le più piccole del gruppo, protagoniste contemporaneamente in acqua per lunghi tratti del match».

