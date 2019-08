NFL, annuncio choc di Luck: si ritira a soli 29 anni

«È la decisione più difficile della mia vita. Ma è la decisione giusta». Andrew Luck, quarterback degli Indianapolis Colts, a sorpresa annuncia il ritiro. A poche settimane dal 30esimo compleanno, e soprattutto a pochi giorni dall'inizio della stagione NFL, Luck appende il casco al chiodo e alza bandiera bianca dopo una sequenza impressionante di infortuni. «Non sono riuscito a vivere la vita che voglio. Non provo la gioia di giocare, l'unico modo per andare avanti è allontanarmi dal football», dice spiegando la decisione. Sbarcato nella lega nel 2012, dopo una strepitosa parentesi universitaria, Luck ha avuto l'onore e onere di raccogliere l'eredità di Peyton Manning a Indianapolis. La sua carriera è deragliata all'inizio della stagione 2015 per un grave infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare 26 partite: in pratica, due campionati. Nel 2017 si sono aggiunti anche problemi alle costole e ad un rene.



Il rientro lo scorso anno è stato eccellente: 4593 yard e 39 touchdown lanciati gli sono valsi il premio per il Comeback Player of the Year. Ora, però, l'addio. Il fisico logorato da uno sport durissimo ha costretto Luck allo stop. Il ritiro del quarterback conferma un trend sempre più diffuso nella NFL degli ultimi anni: a ritirarsi non sono solo gli 'anzianì, ma anche giocatori nemmeno trentenni.

