Giro d'Italia, il fairplay di Nibali: «Niente polemiche, bravo Carapaz»

«Volevo ringraziare di cuore tutti i miei tifosi e quelli dei miei colleghi rivali per il loro sostegno lungo le strade del giroditalia. Rivolgo i miei più sinceri complimenti a Richard Carapaz per questa grande e meritata vittoria, a Primoz Roglic per essere stato un degno e grande avversario». Comincia così il messaggio che Vincenzo Nibali pubblica, il giorno dopo avere ottenuto il secondo posto al 102/o Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso a Verona con la vittoria dell'ecuadoriano Richard Carapaz. «Ci tengo a precisare - prosegue lo 'Squalò, a proposito delle polemiche con Primoz Roglic - che la mancanza di una stretta di mano tra me e primozroglic non è stato un gesto voluto ma bensì poco prima avevamo parlato dietro la premiazione del nostro futuro e delle prossime vacanze, congratulandoci a vicenda. Sulla strada siamo tutti rivali ma a ruote ferme facciamo parte della grande famiglia del ciclismo». «Un ringraziamento speciale va a tutto il bahrain_merida staff e compagni che mi hanno supportato tutti i giorni fino alla fine. Vi aspetto sulle strade....#losqualodellostretto», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA