di Diego Scarpitti

In Europa si parla soltanto napoletano. Colonizzano Leibnitz Giovanni Esposito e Christian Parlati, entrambi atleti della Nippon Club, classe 1998. All’European Cup junior che ha coinvolto 580 guerrieri del tatami, provenienti da 39 nazioni, risuona per due volte l’inno di Mameli. Svetta più in alto di tutti il tricolore, celebrando nel migliore dei modi la festa della Repubblica. Esulta così il quartiere di Ponticelli, luogo di provenienza dei campioni della materassina.



Sei vittorie, di cui quattro per ippon, per Giovanni Esposito che, nella categoria 73 kg, ha messo in riga l’austriaco Kanik, il moldavo Pelivan al golden score dopo sei minuti, il kazako Gainullin, il francese Metifiot per wazari. Battuto in semifinale l’altro kazako Bagtbergenov, superato in finale il belga Umayev. Indice puntato verso il pubblico e capolavoro realizzato. «Sono molto soddisfatto della gara, perché è la mia prima junior dell'anno dopo il percorso senior», racconta entusiasta il judoka tesserato per le Fiamme Azzurre. «Ho ricevuto i complimenti del maestro Lello Parlati per il risultato conseguito. Dedico a lui, ai miei genitori Giuseppe e Rachele, ai miei fratelli Antonio e Davide, che mi supportano ovunque, alla Polizia Penitenziaria e ai tecnici della Nazionale Luca Poeta e Salvatore Ferro il trionfo». Gettate le premesse positive per i prossimi impegni. «Spero di poter far bene ai Mondiali e agli Europei junior», conclude fiducioso Esposito.



Brilla pure l’oro messo al collo da Christian Parlati nella categoria 81 kg. Il già campione del mondo nel 2017 atterra i suoi avversari in rapida sequenza: l’estone Magomedkerimov, il canadese Khatelishvili, nei quarti l’israeliano Rechister, costretti ad alzare bandiera bianca. Nella doppia sfida Italia-Francia in semifinale e finale prevale in modo convincente il figlio d’arte sui transalpini Caroly e Livolsi. «E’ andata bene. Sono contento e volevo dedicare la vittoria a mia mamma Delia e a papà Lello, che sono venuti a vedermi”, dichiara l’atleta delle Fiamme Oro, che sul podio ha posato la sua mano destra sul petto in modo orgoglioso, dimostrando senso di appartenenza ai colori italici. Contro competitors titolati e agguerriti prevalgono di gran lunga Esposito e Parlati, dimostrando esperienza e invidiabile padronanza. Doppietta quindi per la Nippon Club. Napoli si conferma indiscussa capitale del judo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA