di Diego Scarpitti

Va stretto il bronzo conquistato dalla Nippon Club Napoli ai campionati italiani cadetti a squadre. Al PalaGolfo di Follonica è salita sul gradino più basso del podio l’unica squadra partenopea ad aver partecipato alla competizione giovanile. Ripagati soltanto in minima parte i sacrifici compiuti dai ragazzi allenati dai maestri Raffaele e Massimo Parlati. Terzo posto guadagnato da Francesco Iacovelli e Daniele Di Capua (categoria 60 kg), da Giuseppe Pacino (66 kg), Luigi Centracchio (73 kg), Christian Belmonte(81 kg) e Andrea Botticelli (+81 kg). Da oltre dieci anni la realtà judoistica di Ponticelli continua a vincere e a conquistare trofei. Il tatami prova a trasformare il volto di un quartiere difficile, offrendo una chance di salvezza e riscatto ai giovani desiderosi di indossare il judogi. Proprio lì dove passeranno e si svolgeranno le Universiadi 2019, «nonostante la confusione politica imperante», in un contesto caratterizzato da problematiche sociali ed economiche, che attanagliano le giovani generazioni. «Si torna a casa con la consapevolezza di poter migliorare. È solamente un appuntamento rinviato, perché i nostri validi atleti hanno dimostrato di poter vincere ma soprattutto di saper perdere e riconoscere gli errori», dichiara Massimo Parlati (nelle foto di Franco Di Capua). Napoli e la Campania in bella mostra, si attestano nelle prime posizioni per l’ennesima volta, proseguendo un’ininterrotta striscia positiva, difendono una tradizione consolidata all’ombra del Vesuvio. «Nel complesso un bronzo stretto, che ci dà la forza di crescere e continuare a sognare». Chiudono quinti in A1 Francesco Nasti (66 kg), Biagio Stefanelli (73 kg), Luigi Pippa (81kg) e Aldo Nasti (+90 kg) nella categoria juniores/seniores, gareggiando in quattro anziché in cinque. «Non è stato facile combattere contro squadre ben organizzate, che prendono in prestito campioni stranieri». Passione e cuore in soccorso della Nippon Club Napoli.



