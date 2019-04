di Diego Scarpitti

«Il lupo solitario muore ma il branco sopravvive». Simbolo degli Stark in Trono di Spade ma anche della Nippon Club Napoli, che festeggia un quarto di secolo di attività. Società sportiva top, eccellenza napoletana e internazionale, che opera a Ponticelli da 25 anni, con tre campioni del mondo nella sua scuderia, Antonio Esposito (2013), il fratello Giovanni (2015) e Christian Parlati (2018), ha come emblema il carnivoro della famiglia canidi, a dimostrazione della famelicità dei risultati e dei trionfi sulla materassina. Storia longeva, nata da un’idea di due giovani sportivi in un quartiere periferico, abbandonato dalle istituzioni e attraversato dalla violenza della camorra. Appena terminata la sua carriera agonistica, l’atleta delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, Lello Parlati insieme alla sua metà Delia fondano un luogo dove poter sognare, in un ambiente tormentato da un contesto sociale ad alto rischio, contrassegnato dalla crescente devianza minorile. Judo come strumento di rinascita e di riscatto, funzionale allo sviluppo completo ed armonico della personalità dei giovani.



Valori e principi mutuati da Jigoro Kano e adattati all’ombra del Vesuvio: lealtà, rispetto di se e degli altri, solidarietà tra i compagni, progresso comune, energie canalizzate verso fini nobili e giusti. «Non dimenticheremo mai gli sguardi smarriti di quei ragazzi ai bordi delle strade. Forse saranno stati proprio gli occhi di quei bambini a scuoterci e a motivarci per fare qualcosa, per creare una piccola oasi nel deserto di Ponticelli», spiega il maestro Raffaele Parlati (lle foto di Franco Di Capua), orgoglioso della sua creatura. «Possiamo affermare, senza peccare di presunzione, che la Nippon Club Napoli è oggi una delle realtà sportive più importanti della Campania». Affermazioni condivisibili, suffragate da numeri importanti: la società partenopea conta centinaia di ragazzi tra le varie discipline, con innumerevoli campioni e talenti in erba. «Una famiglia dove tutti hanno un ruolo, tutti concorrono alla crescita di questo piccolo sogno e tutti condividono le regole, dettate dal rispetto reciproco e dall'unità, per aiutare i ragazzi in difficoltà, in nome dello sport. Chi varca quella porta sa che troverà un sostegno, e i sacrifici sono di casa, per diventare prima uomini e poi campioni».



Con i loro titoli Christian Parlati, Antonio e Giovanni Esposito rappresentano la punta di diamante, tre campioni del mondo di judo, che fanno risuonare l’inno di Mameli in ogni consesso internazionale. Ai quali va ad aggiungersi Erika Fasano, olimpionica di ginnastica artistica, fidanzata di Enrico Parlati, e straordinari medagliati come Raffaele Stefanelli, Andrea Fusco, Vincenzo D'arco, Carmine Di Loreto, che posizionano la Nippon tra le prime società in Italia e tra le più blasonate d'Europa. Napoli vince e convince, primeggia grazie anche e soprattutto alla Nippon, che festeggia solo l'inizio di un lavoro lungo una vita. «Che strana la vita, -dicono Lello e Delia-, eravamo giovani e forse non avremmo mai sognato di continuare quella speranza: celebriamo oggi una bella favola. Rivolgiamo il nostro grazie ai ragazzi, in particolare al presidente-nonno Errico, a Massimo sempre in prima linea, e a quanti rendono grande questa famiglia chiamata Nippon Club Napoli». A cinque cerchi i prossimi ambiziosi sogni. Wolf spirit.



