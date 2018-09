di Gianluca Agata

Niccolò Nordera Campione Italiano Laser 4.7, Pietro Paolo Orofino terzo negli Optimist Juniores. Si concludono con un trionfo per i colori del Reale Yacht Club Canottieri Savoia i Campionati giovanili 2018 di Viareggio.

Grande risultato per Nordera, che ha vinto il titolo italiano Laser 4.7. Un anno dopo Crotone, Niccolò è salito sul gradino più alto del podio. Un altro bel risultato è il terzo posto di Orofino nella classifica finale del campionato italiano Optimist juniores. Orofino chiude nel migliore dei modi la sua esperienza sull’Optimist in attesa del passaggio di classe.

Nordera e Orofino sono allenati rispettivamente da Giovanni Magliulo e Mattia Pressich. “Dopo tanto lavoro e tantissimi sacrifici, Niccolò Nordera ha vinto il Campionato italiano Laser 4.7 a Viareggio”, commenta Massimiliano Cappa, consigliere alla Vela del Circolo Savoia. “Siamo tutti molto orgogliosi: complimenti a lui, ad Orofino che ha disputato una splendida regata e agli allenatori. Tutti i nostri ragazzi hanno portato con onore i nostri colori ai Campionati di Viareggio”.

La premiazione sul Palco del Villaggio Vela ha segnato la chiusura della settimana di vela giovanile di Viareggio. “E’ stata proprio una bella festa della vela – dice il Presidente FIV, Francesco Ettorre – credo che si leggesse negli occhi dei ragazzi, dei tecnici e di tutti quelli che vivono questo sport in maniera sana e serena come ci insegnano i ragazzi”.

“Una settimana molto bella e intensa – dichiara Alessandra Sensini, Vice Presidente CONI e Direttore Tecnico Giovanile FIV – è stato fantastico anche vedere gli allenatori sul palco, stanno facendo un lavoro veramente ottimo nei loro circoli, e grazie anche a loro oggi si sono viste tante conferme e tanti atleti nuovi”.

