Federica Pellegrini torna a Napoli: «Arriva uno show mondiale»

di Francesco De Luca

L'obiettivo è ambizioso. «Diventare un volano per Napoli come lo è stata a suo tempo l'America's Cup». Andrea Di Nino si definisce ex allenatore, in realtà è stato costretto ad abbandonare il bordovasca per dedicarsi anima e corpo alla International Swimming League, campionato mondiale di nuoto con 4 squadre impegnate in 7 tappe. La prima a Indianapolis (Usa) il 5-6 ottobre, la seconda a Napoli il 12-13. «Un grande progetto sportivo promosso da Konstantin Grigorishin: si sfideranno nella rinnovata Scandone il suo team Energy Standard, l'Aqua Centurions, i Cali Condors e i Dc Trident». Grigorishin, magnate ucraino, ha investito 25 milioni di dollari nella Isl, compresi gli ingaggi per gli atleti.



