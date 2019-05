Paltrinieri vince il campionato Usa nella gara dei 10 chilometri

di Piero Mei

Gregorio Paltrinieri scopre l’acqua calda, e non in senso metaforico. Greg ha infatti vinto il Campionato Usa nella gara di fondo dei 10 chilometri, l’unica distanza della specialità che è anche olimpica. Lo fa a Miami, al Marina Stadium, dove la temperatura dell’acqua è per l’appunto “da bagno”: è stata misurata a 30 gradi, e per Paltrinieri questa è una manna. Non è di quelli che amano intirizzirsi.



ALLA SUA MANIERA

Greg vince come sa farlo lui: prendendosi il compito di fare la gara e tenere il ritmo che spezza le gambe e lo sprint agli avversari. Va in fuga solitaria quasi da subito, dopo mezzo chilometro, e c’è più da guardare qualche delfino nei dintorni che non qualche avversario dietro. Eppure si tratta di avversari “di eccellente livello”, come li definisce Greg, ed ha ragione. Infatti ikl secondo arrivato, a più di un minuto di distacco dall’azzurro campione di tutto in piscina, è Jordan Willimosky che ha nel suo palmarès il titolo mondiale nella specialità a Kzan 2015 e l’argento a Budapest 2017. Siamo al top.



DISSE GREG

“Non era facile, ma ne avevo per andare avanti e sono andato; e mano a mano lo spazio aumentava”.E poi l’azzurro aveva pure le spalle (o almeno la scia) “coperta dall’altro italiano, Mario Sanzullo, che si è piazzato al terzo posto: un’altra prova provata che negli sport della fatica i ragazzi di casa nostra ci sanno fare, in qualunque campo di gara.



DAL MARE ALLA MONTAGNA

Il programma di Greg è fissato da tempo: alla fine di questi campionati americani (domani i 5 chilometri) Paltrinieri andrò, insieme con i Morini Boys in altura a Flagstaff dove il gruppo sarà raggiunto anche da Gabriele Detti e andrà avanti la preparazione verso i mondiali di luglio a Gwangju, in Corea del Sud, dove Paltrinieri vuol fare 800, 1500 e 10 chilometri, stesso “programmino” che ha in mente per Tokyo 2020.



DISSE MORINI

Stefano Morini, l’allenatore che cresce campioni a Ostia nel Centro Federale, ha definito la gara di Paltrinieri come compiuta da un atleta “bravo e intelligente”. Ha aggiunto: “Credo proprio che siamo sulla strada giusta. Per essere pronti per i mondiali dobbiamo continuare con questa abnegazione e questa concentrazione”.



DISSE LO SPEAKER

Anche lo speaker americano si è “eccitato” all’impresa di Greg, alla sua seconda vittoria in mare dopo le Universiadi di Taipei, ma questa molto più importante. Ha continuato a cantilenare con voce stentorea “Paltri, Paltri”, forse <Paltrinieri gli sembrava impronunciabile. Ed alla fine ha urlato “the Italian Sensation”.



Poi, imparato il nome, ha sollecitato Paltrinieri a recarsi alla premiazione con continui “Come on over, Gregorio”, ma anche “Come on over, Mario” dedicato ai due azzurri che hanno appena scoperto l’America, conquistandola.



Nella gara di domani sarà con loro anche Domenico Acerenza per i 5 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA