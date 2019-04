Assoluti, la Pellegrini prenota il 20esimo titolo italiano nei 200 sl

di Piero Mei

Federica Pellegrini ritrova la gara del cuore, i 200 stile libero, e prenota, agli Assoluti di nuoto, a Riccione, il suo titolo italiano personale numero 120 facendo segnare il miglior tempo ni batteria, 1:58.83, unica ragazza di tutte le partecipanti a scendere sotto i due minuti: sparpaglia in vasca le avversarie. Aveva postato ieri sul suo account instagram (Kikkafede88, quasi un milione di followers, a mezza via dei due raggiunti in apertura di account da Sussexroyal, Harry e Meghan) una splendida immagine d’attesa: non aspettava altro, forse, che ritrovare la distanza sua. La finale è in programma oggi pomeriggio, a seguire quella delle giovani messa in cantiere per le 19.21 (Raisport per chi volesse).



E SE DOMANI…

“Ho avuto un mezzo acciacco alla vigilia, febbre alta ma solo per un giorno” dice Federica. Che guarda alla gara appena fatta: “Sono molto contenta; mi sentivo un po’ in ‘slow motion’ ma poi mi sono accesa; volevo provare un buon passaggio ai 100, ho visto che c’era ed ho nuotato un po’ più lungo”.



“L’esperienza televisiva mi è servita: tranne la finale, le puntate precedenti erano registrate, mi sono rivista un anno dopo. Ho accettato la scommessa perché l’anno scorso nel nuoto lo avevo deciso a mezzo servizio”.



Decisione mondiale e olimpica per i 200? “Dipenderà dalle sensazioni; mi sono velocizzata ed ho più facilità nel passaggio, bisogna recuperare nel ritorno. Deciderò, secondo come andrò la stagione, a un mese dal mondiale”. L’impressione è che la decisione sia presa e sia il sì al cuore che le suggerisce “provaci ancora, Fede”.



POI QUADARELLA

La seconda nel ranking di finale dei 200 stile libero è Simona Quadarella, che vuole darsi sprint in vista di una possibile staffetta con Fede e Margherita Panziera, più chissà. 2:00.16 il tempo di Simona. Torna sugli 800 vinti ieri: “L’ho rivista con Christian (l’allenatore Minotti ndr), ho fatto i primi 400 come volevamo, poi forse ho mollato più di testa che di fisico. Ci sta, mi ha detto Christian. I 200? Mi piacciono, mi divertono e durano meno…”.



ED E’ SUBITO RECORD

Il tempo del risveglio, e nella prima serie di batterie, quelle dei 50 dorso donne, viene subito il record italiano: 27.91 il miglior tempo del campo e lo fa segnare Silvia Scalia sotto il 27.94 della Zofkova: “Non me l’aspettavo _ dice Silvia _ e in finale speriamo di fare meglio e prenotare i mondiali”. Dovrà andare sotto al fresco record: 27.7 il limite. “Avevo bisogno di rompere il ghiaccio”.



FARFALLE IN ACQUA

50 metri per gli uomini, 100 per le donne. Piero Codia chiude in 23.58; lui e D’Angelo vanno sotto i 24. Ma entrano in finale anche Vergani, il siluro dello stile libero, e Santo Condorelli fra gli altri.



In campo femminile la rivalità fra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi si manifesta in due serie diverse; Elena va più veloce, 57.61 che già varrebbe il pass mondiale (57.8 la prevsione) ma contano i crono delle finali. “Non avevo mai fatto un passaggio ai 50 così veloce” dice Elena. La Bianchi, 58.61, fa un secondo in più: “Non è gran cosa ma mi sono un po’ tenuta per il pomeriggio”.



“PUNTO A QUELLO”

Thomas Ceccon, classe 2001, praticante di tutti gli stili (compreso quello dei misti, naturalmente), punta tutto sui 100 dorso. Chiude con il secondo tempo (54.99, il primo, 54.87 è di Matteo Milli) “ma ho per me un 53 e mezzo”. “Sarà una bella finale con Matteo e gli altri”. “Dominerà Ceccon e io sto lì in mezzo” pronostica Restivo, uno degli eroi di Glasgow europea, al quinto anno di medicina: “Ho perso qualche esame allora, ma sto recuperando” dice, mentre si lascia crescere gli scaramantici baffi. Sfortunato Lorenzo Mora: ieri gli era sfuggito l’accesso alla finale dei 50 nello spareggio con Spinazzola, oggi è nono, nuotando un centesimo più lento di Michele Lamberti, uno dei tre figli d’arte di Giorgio e di Tanya Vannini.



SCONTRO GENERAZIONALE (O NO?)

Nicolò “Tete” Martinenghi, classe 1999, e Fabio Scozzoli, classe 1988, si confrontano a distanza nelle ultime due batterie dell’!acqua di mezzo” della rana, i 100 metri. Il giovane è straordinario: 59.65 il suo crono, l’unico sotto il minuto. “Ho faticato un po” sorride “ma è quello che mi ero prefissato”. “HO passato un anno con il coltello fra i denti” dice alludendo all’infortunio che lo ha bloccato la stagione scorsa: qualcuno scherza e dice che avesse anche la forchetta fra i denti. Ha ritrovato la forma e il peso forma e dichiara “se si vuole tornare, si può fare: ho avuto tanto tempo per pensare”.



Fabio Scozzoli nella sua serie chiude secondo 1:00.68. battuto dal “suo” allievo Federico Poggio (“ho imparato tanto da lui”): “Oggi pomeriggio nuoterò in meno: sto bene”.



Quanto a rane, la migliore nei 200 donne è stata federica Fangio, 2:26.70, lontano dal pass “ma ci proverò anche se è difficile”.



Risultati e programma sul sito www.federnuoto.it

